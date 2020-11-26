تصاعد الأسهم الأوروبية بدعم تخفيف قيود الفيروس وآمال اللقاح

2020/11/26 | 09:35 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / تماسكت الأسهم الأوروبية قرب أعلى مستوياتها في تسعة أشهر إذ ظلت المعنويات مرتفعة بدعم تخفيف للقيود المرتبطة بفيروس كورونا في المنطقة وتنامي الآمال في أن لقاحا سيكون جاهزا قريبا.وصعد المؤشر Stoxx600 الأوروبي 0.3%، إذ ارتفعت أسهم الخدمات المصرفية 1.6% بعد أن أفاد تقرير بأن البنك المركزي الأوروبي قد يشير إلى رفع حظر عن توزيعات أرباح البنوك العام المقبل.وواصلت أسهم الطاقة الصعود، إذ استمرت الزيادة في أسعار الخام بدعم آمال في تعاف سريع للطلب على الوقود.وارتفع المؤشر FTSE100 لأسهم القيادية في لندن 0.4%، كما ربح CAC40 الفرنسي 0.4% في التعاملات المبكرة./انتهى8

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