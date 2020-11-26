مصرف الرافدين: إجراءاتنا القانونية مستمرة بحق المتخلفين عن تسديد القروض

2020/11/26 | 09:35 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / هدد مصرف الرافدين ،باستمرار اجراءاته القانونية في فروعه بحق المتخلفين عن تسديد اقساط القروض بمختلف أنواعها .وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / نسخة منه : انه" وجه فروعه بمتابعة واسترداد الاقساط الشهرية من القروض التي تم منحها للمواطنين" .واشار الى ان" هناك العديد من المتلكئين لم يقوموا بتسديد المستحقات الشهرية المطلوبة من القروض التي تسلموها في وقت سابق واستحصال أموال المصرف ضرورة للحفاظ على المال العام"./انتهى8

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