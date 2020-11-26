2020/11/26 | 09:37 - المصدر: شبكة اخبار الناصرية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذي قار: الفيضانات المتوقعة مسيطر عليها، والاهوار كفيلة بها هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شبكة اخبار الناصرية الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/26 | 09:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شبكة اخبار الناصرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ذي قار: الفيضانات المتوقعة مسيطر عليها، والاهوار كفيلة بها) نشر أولاً على موقع (شبكة اخبار الناصرية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ذي قار: الفيضانات المتوقعة مسيطر عليها، والاهوار كفيلة بها) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شبكة اخبار الناصرية).