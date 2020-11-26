خام برنت يقفز إلى 48.24 دولاراً للبرميل

2020/11/26 | 09:39 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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متابعة-واع

ارتفع سعر النفط للجلسة الرابعة على التوالي، إلى 48.24 دولاراً للبرميل وتجاهلت السوق تقريراً أظهر أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بأكثر من المتوقع.



ويتواصل بذلك صعود النفط الذي دعمته آمال في أن يساند لقاح لكوفيد-19 الطلب على النفط.



وبحلول الساعة 0616 بتوقيت جرينتش، صعد خام برنت 38 سنتاً، أو 0.8 %، إلى 48.24 دولاراً للبرميل، وذلك بعد ارتفاع بنحو 4% في الجلسة السابقة.



وزاد خام غرب تكساس الوسيط 27 سنتا، أو 0.6 %، إلى 45.18 دولاراً، وذلك بعد أن ربح أكثر من 4% .



وكلا العقدين عند أعلى مستوياتهما منذ أوائل آذار، وصعدا بنحو 9% في آخر أربع جلسات.



وقال كبير محللي الأسواق لدى أواندا جيفري هالي "في ظل توقع انتقال رئاسي منظم (بالولايات المتحدة) والدعم القادم من اللقاح والتوقعات بأن أوبك+ ستمدد تخفيضات الإنتاج الأسبوع المقبل، تجاهلت أسواق النفط تماما الزيادة غير المتوقعة بواقع 3.8 ملايين برميل في بيانات مخزونات النفط الصادرة عن معهد البترول الأمريكي".



وقالت أسترازينيكا يوم الاثنين: إن لقاحها لكوفيد-19 فعال بنسبة 70% في التجارب، وقد يصل إلى فعالية 90%، مما يوفر سلاحاً جديداً في الحرب للسيطرة على الجائحة بعد نتائج إيجابية من شركات أدوية كبيرة أخرى.



لكن أي لقاح يمكن اعتماده من المستبعد أن يكون جاهزاً للاستخدام العام في الشهور القليلة المقبلة، مما يعني أن إجراءات الإغلاق وقيود السفر ستظل قائمة في العام المقبل.

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