رغم انتقادات حماة البيئة.. روسيا  تعلن بدء مشروع نفطي ضخم في القطب الشمالي

2020/11/26 | 09:41 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت شركة النفط الروسية العملاقة روسنفت الأربعاء بدء العمليات في مشروعها النفطي العملاق "فوستوك أويل" في القطب الشمالي الذي يشكل جزءا من خطة الطاقة الاستراتيجية للبلاد التي انتقدها دعاة حماية البيئة.

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