نقابة المحامين: احالة عدد من المحامين الى مجلس التاديب بشان الفيس بوك

2020/11/26 | 09:53 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قرر مجلس نقابة المحامين العراقيين في جلسته اليوم الأربعاء، إحالة عدد من المحامين إلى مجلس التأديب، بسبب بعض الإساءات و الإتهامات، بحق نقيب المحامين و عدد من أعضاء المجلس، والتي نشروها على صفحات التواصل الإجتماعي .



و أوصى مجلس النقابة بٱتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، وفق ما يراه مجلس التأديب و طبقاً لنصوص قانون المحاماة.



وفي سياق متصل نظر مجلس النقابة في المجموعات القانونية المخالفة للقرار السابق، و الذي يقضي بمعاقبة أصحاب المجموعات القانونية من المحامين و غيرهم، فيما قرر المجلس معاقبة أحد المحامين بمنعه من ممارسة المهنة لمدة شهرين، لكونه ما يزال يمارس إدارته لأحد الگروبات القانونية التي تنشر المواضيع النقابية و الإستشارات المجانية، و المخالفة لقرار مجلس النقابة بهذا الشأن .



هذا و أوصى مجلس النقابة المحامين، باحترام تقاليد المهنة و مراعاة تقاليدها و آدابها، و احترام اليمين القانونية التي أقسم بها المحامي عند ٱنتمائه، فضلاً عن احترام قواعد السلوك المهني .

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