سياسيون سودانيون ينعون زعيم الامة

2020/11/26 | 09:53 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية : الفرات نيوز} نعت قوى سياسية في السودان، زعيم حزب الأمة، الصادق المهدي، الذي توفي متأثرا بإصابته بفيروس كورونا، واصفة إياه بالمفكر والحكيم.

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