الإمام السيستاني يعزي بمصاب جلل

2020/11/26 | 09:53 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {النجف الأشرف: الفرات نيوز} عزى المرجع الديني الأعلى آية الله السيد العظمى الإمام علي السيستاني بوفاة المحقق السيد محمد حسين الحسيني الجلالي الذي وافته المنية الأحد الماضي بولاية شيكاغو في الولايات المتحدة.

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