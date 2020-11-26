عناوين على صفحة كورونا (1-2) - مزاحم مبارك مال الله

2020/11/26 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#مزاحم_مبارك_مال_الله اولاًـ مدخل:عائلة فايروس كورونا معروفة لدى العلماء منذ ستينيات القرن الماضي ولديهم بعض المعلومات عن عدد محدود من الامراض التي تسببها ولكن المفاجئ هو المرض الناتج عن احد أنواع هذا الفايروس مستهدفاً الجهاز التنفسي، هذا المرض اطلقوا عليه كوفيد 19 سريع الانتشار.



فايروس مرض كوفيد 19 يمتاز بما يلي :• سريع الانتشار عن طريق التلامس.• حجمه كبير نسبياً بالمقارنة مع باقي الفايروسات ولا يمكنه ......





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