المزيد عن الثورة البروليتاريّة كسيرورة عالميّة - شادي الشماوي

2020/11/26 | 10:00 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#شادي_الشماوي الماويّة : نظريّة و ممارسة عدد 36 / فيفري 2020تقييم علمي نقدي للتجربتين الإشتراكيّتين السوفياتيّة و الصينيّة :" كسب العالم ؟ واجب البروليتاريا العالميّة و رغبتها "تأليف بوب أفاكيان مقدّمة الكتاب 36 ما من ظلّ للشكّ في أنّ التاريخ الاجتماعي عامة و تاريخ الحركة الشيوعيّة العالمية خاصة كان و لا يزال محور صراع طبقي و صراع بين الخطّين صلب الشيوعيين و الشيوعيّات .



و الدلائ ......





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