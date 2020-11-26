 النزاهة: صدور أحكام  بالحبس في قضيَّة عقد التأمين الصحيِّ لوزارة التربية

2020/11/26 | 10:01 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أحكام قضائيَّةٍ في قضيَّة عقد التأمين الصحيِّ المبرم ببن وزارة التربية وإحدى الشركات الخاصة .

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل قرارات الأحكام الصادرة عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة في القضيَّة، أفادت بإصدار المحكمة حكماً بالحبس مدة ثلاث سنواتٍ بحقِّ مدير قسم العقود في وزارة التربية؛ استناداً إلى أحكام القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)، موضحةً أن قرار الحكم جاء على خلفيَّة إعداد المدان ملحقاً للعقد .

وتابعت الدائرة إنَّ المحكمة أصدرت حكماً آخر يقضي بالحبس مدة سنةٍ واحدةٍ بحق المدير المفوض للشركة المتعاقدة مع الوزارة؛ استناداً إلى أحكام المادَّة (٤٥٦) من قانون العقوبات؛ وذلك لسلوكه وسائل الاحتيال بتسلم مبالغ العقد.

وكانت الهيئة قد حققت في المخالفات المرتكبة بعقد التأمين الصحيِّ لوزارة التربية وشبهات الاستقطاع الإجباري من رواتب الموظفين وأحالت القضيَّة إلى القضاء.

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