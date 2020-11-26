2020/11/26 | 10:04 - المصدر: عين العراق

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الخميس 26 نوفمبر 2020 | 09:45 صباحاً | عدد القراءات : 18

الإعمار تعلن اعداد تصاميم للطرق الحلقية في المحافظات

أعدت وزارة الاعمار والاسكان والبلديات العامة، تصاميم خاصة بالطرق الحلقية الموجودة في المحافظات بالتعاون مع البنك الدولي.

وقال وكيل الوزارة جابر الحساني، ان لدى العراق شبكة طرق طويلة ومترامية الاطراف، وهذه الشبكة بحاجة الى صيانة.

واضاف ان جميع التصاميم الخاصة بهذه الطرق في المحافظات موجودة ومعدة بالتعاون مع البنك الدولي خلال المرحلة الماضية.

واكد الحساني ان انجاز هذه الطرق وصيانة المتضرر منها سيسهل التنقل بين المحافظات ويقلل من الحوادث التي يمكن ان تحصل على الطرق الخارجية.

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