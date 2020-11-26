بالصور.. ربع دينار اردني كاد يفتك بطفل في ديالى

2020/11/26 | 10:15 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..اعلنت دائرة صحة ديالى، الخميس، عن انقاذ طفل بعد ابتلاعه قطعة نقود معدنية فئة ربع دينار اردني في بعقوبة.وقال مدير اعلام صحة ديالى فارس العزاوي في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” فريقا طبيا في مستشفى بعقوبة التعليمي اجرى عملية لطفل عمره 5 سنوات تحت التخدير العام بعد ابتلاعه قطعه نقود ( ربع دينار اردني) كاد يفتك بحياته”.واضاف العزاوي،ان” الفريق الطبي نجح في استخراج قطعة النقود من جهازه الهضمي وانقاذ حياة الطفل”، لافتا الى ان “حالته مستقرة حاليا”وكانت الطواقم الطبية في دياالى انقذت حياة العديد من الاطفال في الاشهر الماضية نتجية ابتلاعهم قطع نقود معدنية او ادوات بسبب غفلة من ذويهم.انتهى/ 25 ف

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