علماء يزعمون تحور فيروس كورونا لكنه لا ينتشر بشكل أسرع

2020/11/26 | 10:21 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..زعم فريق من العلماء أن فيروس كورونا تحور ولكن السلالات الجديدة لا تجعله ينتشر بشكل أسرع.وقال العلماء إن الفيروس سيتغير بمرور الوقت وذكروا أن الناس بحاجة إلى البقاء “يقظين” ضد السلالات الجديدة.وأشار خبراء في جامعة كوليدج لندن (UCL) إلى أن الإدخال الوشيك للقاحات يمكن أن “يفرض ضغوطا انتقائية جديدة على الفيروس”، كما يزعمون، ما قد يؤدي إلى طفرات لا تستجيب للتطعيمات.وتستند نتائج بحث جامعة كوليدج لندن إلى جينومات الفيروس التاجي، أو المواد الوراثية، الماخوذة من أكثر من 46 ألف مصاب بـ”كوفيد-19” من 99 دولة.ونُشر البحث في مجلة Nature Communications، وقال المؤلف الرئيسي البروفيسور فرانسوا بالو، من جامعة كوليدج لندن، إن الفريق واثق من مقدرته على اكتشاف التغيرات في الطفرات في الوقت المناسب لتحديث اللقاحات.وقال: “قد يكتسب الفيروس طفرات لقاح في المستقبل، لكننا على ثقة من أننا سنكون قادرين على الإبلاغ عنها على الفور، ما سيسمح بتحديث اللقاحات في الوقت المناسب إذا لزم الأمر”.وأضافت المؤلفة الأولى، الدكتورة لوسي فان دورب، من المعهد الوراثي التابع لجامعة كوليدج لندن: “لا تؤدي أي من هذه الطفرات إلى انتشار كوفيد-19 بسرعة أكبر، لكننا بحاجة إلى أن نظل يقظين ومواصلة مراقبة الطفرات الجديدة، لا سيما مع طرح اللقاحات”.ويذكر الباحثون أن الطفرات في فيروس كورونا يمكن أن تتطور بثلاث طرق، وهي: أخطاء ناتجة عن أخطاء النسخ حيث يكرر الفيروس نفسه داخل جسم الإنسان.



ومن خلال التفاعلات مع الفيروسات الأخرى التي تصيب نفس الخلية.



والتغيرات التي يسببها الجهاز المناعي للمضيف أو الشخص.وحلل خبراء وعلماء جامعة كوليدج لندن و مركز التعاون الدولي في البحوث الزراعية من أجل التنمية الفرنسي، و جامعة لا ريونيون الفرنسية، وجامعة أكسفورد، مجموعة بيانات عالمية لجينومات Sars-Cov-2 من 46723 شخصا، تم جمعها حتى نهاية يوليو 2020.



وحددوا حتى الآن 12706 طفرة في Sars-Cov-2.انتهى / 25م

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