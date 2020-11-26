2020/11/26 | 10:24 - المصدر: سفن سكاي

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شهدت مدينة دبي بدولة الإمارات ،اليوم الثلاثاء (23 تشرين الثاني 2020) ،منح جائزة فخر العرب لرئيسة المجلس التنفيذي لبنك “آر تي” في إقليم كوردستان، هميلا عبدالستار كردي.



وتمنح مجموعة منظمات عربية غير حكومية جائزة فخر العرب منذ عشرين سنة لمبدعين في مجالات متنوعة.



الفائزون بجائزة فخر العرب يكونون من الموظفين الحكوميين أو من رؤساء المؤسسات غير الحكومية، ويعد بنك “آر تي” أول مؤسسة على مستوى العراق وإقليم كوردستان تفوز بهذه الجائزة.



وقد نالت هميلا كردي الجائزة تقديراً لتفوقها في مجال إدارة البنوك وتطوير النظام البنكي وكفاءتها في إدارته.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص منح جائزة فخر العرب لسيدة عراقية من كردستان 7 SKY TV.

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