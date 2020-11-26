براءة اختراع لهواوي.. قياس درجة حرارة الجسم بواسطة الهاتف

2020/11/26 | 10:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} سجلت شركة "هواوي" الصينية براءة اختراع جديدة، تتعلق بقياس درجة حرارة الأجسام بواسطة الهواتف الذكية، وذلك بالتزامن مع تداعيات فيروس كورونا المستجد.

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