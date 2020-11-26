تركيا ترسل وفداً الى سد الموصل.. والعراق قلق

2020/11/26 | 10:24 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} قررت تركيا إرسال وفد منها الى سد الموصل شمالي محافظة نينوى.

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