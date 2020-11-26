2020/11/26 | 10:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة / بغدادحذر النائب عن تحالف سائرون صباح الساعدي، الخميس، رئاسة مجلس النواب من تعطيل الدور الرقابي لأعضاء مجلس النواب في محاسبة ومساءلة المسؤولين، داعيا إياها الى ضرورة أن تكون أكثر جدية بقضية اخراج الاميركان.وقال الساعدي في تصريح لـ/المعلومة/، إن “استمرار رئاسة مجلس النواب بتواطئها مع مصالحها المتعلقة باستمالة تلك الدولة أو هذه الدولة للحفاظ على وجودها فهي خاطئة”.ودعا الساعدي رئاسة مجلس النواب الى أن “تكون اكثر جدية بتحديد المواعيد المتعلقة بالأسئلة البرلمانية حول الوجود الأمريكي”، مبينا أن “العواقب ستكون وخيمة في حال استمرار رئاسة المجلس تعطيلها الدور الرقابي لأعضاء مجلس النيابي”.وكان تحالف الفتح اعتبر في وقت سابق، تفعيل قرار مجلس النواب بالزام الحكومة بوضع جدولة لانسحاب القوات الأجنبية من العراق بأنه خطوة مهمة بتحقيق السيادة الوطنية , مطالبا القوى السياسية بالضغط على الحكومة واستغلال انتقال السلطة في البيت الأبيض.



انتهى/25ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الساعدي: على رئاسة البرلمان ان تكون أكثر جدية بقضية اخراج الاميركان) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الساعدي: على رئاسة البرلمان ان تكون أكثر جدية بقضية اخراج الاميركان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).