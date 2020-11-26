2020/11/26 | 10:29 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

التالي

منذ 11 ساعة

نائب: الاسبوعين المقبلين ستشهد ارتفاع في اعداد الاصابة بـ فايروس

منذ 15 ساعة

بالوثيقة..



نائب سابق يوجه رسالة الى الامم المتحدة بشان قانون جرائم المعلوماتية

منذ 20 ساعة

الحكيم يدعو الى أهمية الذهاب لإنتخابات يتحقق فيها الأمن وفرص التنافس وحرية الإختيار

منذ 20 ساعة

الحلبوسي يؤكد على تعزيز الدور التشريعي لانهاء تنامي ظواهر العنف ضد المرأة

منذ 21 ساعة

حسين: وزير الدفاع العراقي سيزور موسكو وسيناقش الملفات العسكرية

منذ 22 ساعة

لافروف : نتطلع لزيارة الكاظمي إلى موسكو

منذ 22 ساعة

‏رئيس الجمهورية ينضم إلى نداء الأمين العام للأمم المتحدة “سلام في المنزل”

منذ 23 ساعة

بالوثيقة..



اللجنة المالية تدعو الحكومة الاتحادية وحكومة الإقليم إلى الالتزام بقانون تمويل العجز المالي

منذ يوم واحد

رئيس مجلس النواب ينعى النائب الزهيري

منذ يومين

وفاة النائب حسين الزهيري بفيروس كورونا

مقالات ذات صلة

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير الخارجية: لم تعرض علينا مسألة التطبيع) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير الخارجية: لم تعرض علينا مسألة التطبيع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).