العراق يتجه إلى شراء أسلحة روسية وسط جدل بين القوى السياسية حول مرحلة ما بعد ترمب

2020/11/26 | 10:34 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في وقت أعلنت موسكو عن استعدادها لتلبية

حاجات العراق من الأسلحة، لا يزال الجدل

في الأوساط العراقية مستمراً بشأن

مرحلة ما بعد الرئيس الأميركي المنتهية

ولايته دونالد ترمب.

وأكد وزير الخارجية الروسي سيرغ

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