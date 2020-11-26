2020/11/26 | 10:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..اتهم عضو لجنة الخدمات النيابية عدي الشعلان ابو الجون، الخميس ، وزيرة البلديات والاشغال نازنين محمد بالتقاعس عن تسيير عمل الوزارة، مبينا انه يحاول اللقاء بها منذ شهر دون جدوى.وقال أبو الجون في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “منذ أكثر من شهر لا نستطيع مقابلة وزيرة البلديات والأشغال عكس الوزير السابق بنكين ريكاني الذي كان يقضي طيلة أيام الأسبوع عمله داخل الوزارة”.وأضاف أن “وزيرة البلديات تقضي أكثر أيامها في اربيل وليس في بغداد”، مشيرا إلى أن “هناك مشاريع وزارية استراتيجية تخص وزارة البلديات لايمكن البت بها دون موافقة الوزيرة”.واتهم أبو الجون وزيرة البلديات بـ”التقاعس عن تسيير عمل الوزارة، فضلا عن انها فشلت في إدارة الوزارة”.



انتهى/25ح

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب منتقدا اداء وزيرة البلديات: منذ أكثر من شهر لا استطيع مقابلتها!) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب منتقدا اداء وزيرة البلديات: منذ أكثر من شهر لا استطيع مقابلتها!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).