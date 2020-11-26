الاستخبارات تعلن القبض على أربعة ارهابيين في الحويجة

2020/11/26 | 10:51 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، الخميس، إلقاء القبض على أربعة إرهابيين في قضاء الحويجة بمحافظة كركوك.

وقالت الوكالة في بيان تلقت السومرية نيوز نسخة منه، إنه "استناداً لمعلومات استخباراتية من قبل المصادر تمكنت مفارز وكالة الاستخبارات المتمثلة بمديرية استخبارات الشرطة الاتحادية من إلقاء القبض على أربعة أرهابيين في مناطق متفرقة من قضاء الحويجة ضمن محافظة كركوك مطلوبين وفق احكام المادة ٤ ارهاب لانتمائهم لعصابات داعش الارهابية".

وأضافت أن المعتقلين "عملوا ضمن ما يسمى قاطع الحويجة بداعش الإهابي واشتركوا بعدة عمليات ارهابية ضد القوات الأمنية والمواطنين قبل عمليات التحرير".وتابعت الوكالة أنه "تم تدوين أقوالهم وإحالتهم للقضاء لينالوا جزاءهم العادل".





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