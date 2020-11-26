استهداف محل للمشروبات الكحولية وسط بغداد

2020/11/26 | 10:51 - المصدر: السومرية نيوز

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افاد مصدر امني، الخميس، باستهداف محل لبيع المشروبات الكحولية وسط بغداد.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، ان "عبوة صوتية محلية الصنع كانت موضوعة بالقرب من محل لبيع المشروبات الكحولية ضمن تقاطع المسبح في الكرادة، انفجرت اليوم دون تسجيل اية اصابات تذكر".

واضاف ان "قوة امنية طوقت المكان وفتحت تحقيقا في ملابساته".

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