الذهب يصعد مع تزايد آمال التحفيز بفعل بيانات أميركية ومخاوف الفيروس

2020/11/26 | 10:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغدادارتفعت أسعار الذهب الخميس 26 نوفمبر، مدعومة بتراجع الدولار، إذ يراهن المستثمرون على أن بيانات الوظائف الأمريكية المحبطة وتزايد إصابات كوفيد-19 في أنحاء العالم تدفع السلطات نحو الإعلان عن المزيد من إجراءات التحفيز.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1809.61 دولار للأونصة بحلول الساعة 05:31 بتوقيت غرينتش.



وزادت عقود الذهب الأمريكية الآجلة 0.1% إلى 1807.80 دولار.



وهبط مؤشر الدولار 0.1% اليوم، مما يعزز جاذبية الذهب بالنسبة لحائزي العملات الأخرى.

ومن المعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة 0.3% إلى 23.38 دولار للأونصة.



وزاد البلاتين 0.4% إلى 967.15 دولار وربح البلاديوم 1.2% ليسجل 2368.68 دولار.

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