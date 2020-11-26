وزير التعليم يوجه باستمرار التقديم للقبول المركزي الى الاثنين المقبل

2020/11/26 | 10:51 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، الخميس، باستمرار التقديم للقبول المركزي الى غاية نهاية يوم الاثنين المقبل.وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة حيدر العبودي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب وجه باستمرار التقديم للقبول المركزي الى غاية نهاية يوم الاثنين الموافق 2020/11/30”.وأضاف العبودي، أن “ذلك يأتي في سياق إتاحة التقديم للطلبة خريجي الدراسة الإعدادية من مواليد 1995 فما دون وتوفير فرصة تدقيق الخيارات لدى الطلبة من خريجي الدورين الأول والثاني”.



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