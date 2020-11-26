التعليم تمدد التقديم على القبول المركزي حتى نهاية الشهر الحالي

2020/11/26 | 10:53 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نبيل كاظم، الخميس، باستمرار التقديم للقبول المركزي الى الثلاثين من تشرين الثاني الجاري.



وذكر اعلام الوزارة في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (26 تشرين الثانيب 2020)، ان "الوزير وجه باستمرار التقديم للقبول المركزي لغاية نهاية يوم الاثنين الموافق 2020/11/30".

واضاف البيان ان "التمديد يأتي في سياق إتاحة التقديم للطلبة خريجي الدراسة الإعدادية من مواليد 1995 فما دون وتوفير فرصة تدقيق الخيارات لدى الطلبة من خريجي الدورين الأول والثاني".

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