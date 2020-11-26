2020/11/26 | 10:55 - المصدر: سفن سكاي

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قطع العشرات من المحتجين، الخميس، جسر الزيتون في الناصرية للمطالبة بالقصاص من قتلة المتظاهرين في احتجاجات تشرين من العام الماضي.

وذكر مصدر أن “العشرات من المحتجين وعددا من ذوي الشهداء قطعوا جسر الزيتون في الناصرية بالاطارات المحترقة مطالبين الجهات المختصة انزال القصاص العادل بحق من تلطخت ايديهم بدماء المتظاهرين”.

وأضاف المصدر أن “قطع جسر الشهداء اليوم هو لمرور عام كامل على حادثة سقوط عدد من المحتجين بالرصاص الحي

هناك تفاصيل اخرى بخصوص العشرات من المحتجين يقطعون جسر الزيتون في الناصرية 7 SKY TV.

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