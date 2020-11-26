وزير التعليم يوجه باستمرار التقديم للقبول المركزي الى الأثنين المقبل

2020/11/26 | 10:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، الخميس، باستمرار التقديم للقبول المركزي الى غاية نهاية يوم الاثنين الموافق 2020/11/30.

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