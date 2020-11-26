2020/11/26 | 10:55 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية : الفرات نيوز} ذكرت وسائل إعلام مصرية، أن لاعب فريق سيراميكا كليوباترا، ميدو جابر، اختفى في ظروف غامضة من فندق إقامة الفريق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اختفاء لاعب مصري في ظروف غامضة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اختفاء لاعب مصري في ظروف غامضة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).