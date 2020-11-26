نائب يقدم سؤالا برلمانيا لمعرفة جدوى تصدير النفط إلى الأردن بسعر 15 دولارا

2020/11/26 | 11:01 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..كشف عضو لجنة النفط والطاقة النيابية فالح الخزعلي، الخميس ، عن توجيه سؤالا برلمانيا الى رئيس الوزراء حول الجدوى الاقتصادية من تصدير النفط للأردن بأقل من 15 دولارا.وقال الخزعلي في تصريح لـ/المعلومة/، إنه “وجهنا سؤالا برلمانية الى رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لمعرفة الجدوى الاقتصادية من تصدير النفط باقل من 15 دولار للبرميل الواحد”.وأضاف أن “تصدير النفط بقيمة اقل بــ 15 دولارا عن الاسعار العالمية يمثل هدرا في المال العام على حساب أبناء الشعب العراقي”، مطالبا الحكومة بــ”ايقاف الاعفاءات وتعظيم الايرادات المالية للدولة لتسديد رواتب الموظفين بدل اللجوء الى الاقتراض الداخلي والخارجي”.ولفت الخزعلي إلى أن “عملنا الرقابي والتشريعي يحتم علينا مراقبة ومحاسبة الوزراء ومن هم بدرجتهم لذا شرعنا بتقديم سؤالا برلمانيا إلى رئيس الوزراء”.



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