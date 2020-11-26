ترامب يصدر عفواً عن مستشاره السابق للأمن القومي مايكل فلين

2020/11/26 | 11:02 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عفوا عن مستشاره ​​السابق للأمن القومي مايكل فلين، الذي أقر بأنه كذب على مكتب التحقيقات الفيدرالي.وكان فلين من بين مساعدين سابقين للرئيس ترامب أدينوا خلال تحقيق لوزارة العدل في التدخل الروسي المزعوم في الانتخابات … Readmore

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