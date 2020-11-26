وفاة زعيم حزب الامة السوداني وآخر رئيس وزراء قبل انقلاب البشير بفيروس كورونا

2020/11/26 | 11:04 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توفّي زعيم حزب الأمة السوداني ورئيس وزراء آخر حكومة منتخبة قبل انقلاب عمر البشير في 1989، الصادق المهدي، فجر الخميس عن 84 عاماً في الإمارات التي نقل إليها للعلاج من إصابته بفيروس كورونا المستجدّ، بحسب ما أعلن حزبه.وقال الحزب … Readmore

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