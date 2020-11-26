تاهيل قبر الرادود حمزة الزغير في كربلاء ..بالصور

2020/11/26 | 11:05 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شرعت الكوادر الهندسية والفنية التابعة

لقسم الصيانة في العتبة الحسينية

المقدسة باعمال اعادة ترميم وتأهيل

مقبرة الرادود الحسيني المرحوم الحاج

حمزة الصغير الكربلائي .

وقال مسؤول شعبة الاعمال المدنية

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