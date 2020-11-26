2020/11/26 | 11:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ارتفع سعر النفط الى 48.24 دولاراً للبرميل وتجاهلت السوق تقريراً أظهر أن مخزونات الخام الأمريكية ارتفعت بأكثر من المتوقع.

ويتواصل بذلك صعود النفط الذي دعمته آمال في أن يساند لقاح لكوفيد-19 الطلب على النفط.

و صعد خام برنت 38 سنتاً، أو 0.8 %، إلى 48.24 دولاراً للبرميل، وذلك بعد ارتفاع بنحو 4% في الجلسة السابقة.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط 27 سنتا، أو 0.6 %، إلى 45.18 دولاراً، وذلك بعد أن ربح أكثر من 4% .



وكلا العقدين عند أعلى مستوياتهما منذ أوائل آذار، وصعدا بنحو 9% في آخر أربع جلسات.

وتجاهلت أسواق النفط تماما الزيادة غير المتوقعة بواقع 3.8 ملايين برميل في بيانات مخزونات النفط الصادرة عن معهد البترول الأمريكي".

PUKmedia وكالات‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (النفط يقترب من 50 دولار) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (النفط يقترب من 50 دولار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).