مكافحة الارهاب يعلن شل حركة داعش

2020/11/26 | 11:07 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد جهاز مكافحة الارهاب استمرار التنسيق الاستخباري مع قوات التحالف الدولي، فيما اعلن عن شل حركة تنظيم داعش الارهابي.

ونقلت وكالة الانباء العراقية عن الناطق باسم الجهاز صباح النعمان، يوم الخميس، إن "العمليات الأخيرة لجهاز مكافحة الإرهاب شلت حركة عصابات داعش الارهابية، وانتقالها من منطقة الى أخرى".

وأضاف أن "التنسيق الاستخباري لازال مستمراً، بين جهاز مكافحة الإرهاب واستخبارات الاجهزة الامنية الاخرى، أضافة إلى تبادل المعلومات الاستخبارية والتنسيق مع التحالف الدولي".

PUKmedia / عن واع ‌

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