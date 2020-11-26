التربية تكشف آخر القرارات بشأن دوام الطلبة والكوادر التدريسية قبل 3 أيام من الموعد المقرر

2020/11/26 | 11:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أكدت وزارة التربية، اليوم الخميس (26 تشرين الثاني 2020)، أن العام الدراسي الجديد للطلبة سيبدأ في موعده المقرر، فيما تحدثت عن دوام الكادر التدريسي، في ظل دوام المراحل الدراسية الذي سيكوون يوماً واحداً بالأسبوع لكل مرحلة.





وقال الناطق باسم الوزارة، حيدر فاروق في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "العام الدراسي سيبدأ في موعده المقرر يوم الاحد المقبل، المصادف 29 تشرين الثاني، ولا نية لتأجيله"، بعد مطالبة من خلية الأزمة النيابية بالتريث في قرار عودة الدوام.

وأوضح فاروق، أن "الكادر التدريسي سيكون دوامه في المدارس بنسبة 50 بالمئة"، خصوصاً بعد تأكيد الوزارة يوم أمس في بيانها على أن دوام أعضاء الهيئات الإدارية والإشرافية والتعليمية سيكون بواقع 50% من الملاك الكلي.

وحذرت خلية الأزمة النيابية، يوم أمس الأربعاء، من ارتفاع الاصابات بفيروس كورونا المستجد خلال الأسبوعين المقبلين، تزامناً مع تسجيل دول الجوار معدلات عالية بإصابات كورونا.

وذكرت الخلية في بيان لها، أن "البلاد حتى اليوم لم تتجاوز مرحلة الخطر وهناك تهاون كبير من قبل المواطن والجهات المعنية خاصة في الاماكن العامة".

ودعت الخلية، "وزارة التربية الى التريث بقراراتها بشأن عودة الدوام في المدارس"، مؤكدةً أن "وزارة التربية تتحمل النتائج الوخيمة على عودة الدوام في المدارس الذي قد يرفع اعداد الاصابة بكورونا في البلاد".





وأصدرت التربية يوم أمس بياناً قالت فيه، إن "هناك خلية أزمة شُكلت برئاسة وزير التربية علي حميد الدليمي، تتولى عملية إدارة الازمات وإيجاد المعالجات السريعة لها ، فضلاً عن تقسيم الدوام (الأحادي والثنائي والثلاثي) للمراحل الدراسية كافة ، إذ سيكون الدوام ليوم واحد لكل صف دراسي وبحسب المرحلة الدراسية (ابتدائي او ثانوي)".

واضاف البيان، أن "المرحلة الابتدائية قُسمت أيام الدراسة فيها ..



(يوم السبت لتلاميذ الصف الأول ، ويوم الأحد للصف الثاني ، ويوم الإثنين للصف الثالث ، اما يوم الثلاثاء فللصف الرابع ، ويوم الأربعاء للصف الخامس وأخيراً يوم الخميس للصف الساس الابتدائي)".

وتابع، "وكذلك الحال في دوام المدارس الثانوية بمستواها (المتوسط والإعدادي) ، فقد خُصص (يوم السبت للصف الأول المتوسط ، ويوم الأحد للصف الثاني المتوسط ، ويوم الاثنين للصف الثالث المتوسط ، ويوم الثلاثاء للصف الرابع الإعدادي ، ويوم الأربعاء للصف الخامس الإعدادي ، ويوم الخميس للصف السادس الإعدادي)".

اما فيما يخص دوام المدارس الاهلية الذي سيكون ليوم واحد أيضاً ، فيجب عليها الالتزام التام بتعليمات وضوابط خلية الأزمة وقرارات لجنة الصحة والسلامة الوطنية التي تنطبق على المدارس الحكومية ، وأشار البيان الى ان ، دوام أعضاء الهيئات الإدارية والاشرافية والتعليمية سيكون بواقع 50% من الملاك الكلي، وفقا للبيان.

هذا وستقوم الوزارة بتوفير (التعليم عن بُعد) بواسطة القناة التربوية ودعم القنوات المحلية لمختلف المواد والمراحل الدراسية ، إذ تُضاف حصص المواد التي تُدرس (عن بعد) الى حصص المواد التي تدرس بالتعليم المباشر ، لتعزيز عملية تعليم الطلبة وإثرائها ، مع تأكيد أهمية اكمال المناهج الدراسية المقررة باعتماد مختلف الوسائل والأساليب التعليمية (الالكترونية والمباشرة).

كما أكدت الوزارة في البيان تطبيق إجراءات السلامة للطلبة والملاكات التعليمية وتأكيد ارتداء الكمامات ، إذ تتولى إدارة المدرسة مسؤولية إحالة أي تلميذ أو طالب تظهر عليه إعراض فيروس كورونا ، الى المراكز الصحية لإجراء الفحوص اللازمة تبعاً للإرشادات المعتمدة من وزارة الصحة.

وختم البيان بأن ، الوزارة قامت بتعليق الأنشطة المدرسية مثل (الاحتفالات والمسابقات الرياضية) حفاظاً على سلامة أبنائنا الأعزاء لتجنبهم الإصابة بهذا الوباء.

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