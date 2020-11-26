بمشاركة العراقي مسعود.. الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يجتمع ويتخذ عدداً من القرارات

2020/11/26 | 11:07 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم/ متابعة

أعرب الشيخ سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدمن عن ثقته في أن كرة القدم الآسيوية ستعود لتواصل السطوع بقوة، بعد أن تتجاوز آثار جائحة فايروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المكتب التنفيذي في الاتحاد، بمشاركة نائب رئيس الاتحاد الملا عبد الخالق مسعود،عبر تقنية فيديو الاتصال.

وقال الشيخ سلمان أن الوحدة والشفافية كانت مفتاح النجاح في السنوات السبع الماضية، مشدداً على أنها ستوفر أسس قوية من أجل مستقبل أكثر إشراقاً.

وقال رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم:" أشكر كل أعضاء المكتب التنفيذي وجميع الاتحادات الوطنية على دعمهم في هذا العام الصعب ليس فقط بالنسبة للاتحاد الآسيوي لكرة القدم، بل للرياضة والعالم ككل، أحياناً تسير في المياه الهادئة، ولكن في أوقات أخرى عليك عبور العواصف، وأنا واثق من قدرة الاتحاد على عبور هذه العاصفة".

وأضاف:" أنا واثق أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يسير في الاتجاه الصحيح، حيث أننا إذا واصلنا العمل معاً فإننا سنتمكن على تحقيق أهدافنا وطموحاتنا، خاصة على صعيد المسابقات، حيث أننا أظهرنا بالفعل أننا في الظروف الصعبة نمتلك القدرة على تنظيم مباريات أهم بطولة الأندية في دوري أبطال آسيا".

وأردف بالقول:" هذا الأمر يثبت أنه حتى في أصعب الأوقات يمكن أن نقوم بتنظيم بطولات على أعلى مستوى، ونحن نتقدم بالشكر إلى الاتحاد القطري لكرة القدم، والسلطات القطرية، وكل الهيئات الطبية والعاملين في الخطوط الأمامية، وذلك على المساهمات الكبيرة التي قدموها، هذه الجهود المشتركة ضمنت لنا نجاح استكمال مباريات دوري أبطال آسيا لمنطقة الغرب، والآن تتواصل جهودهم في مباريات منطقة الشرق".

وتابع:" نحن نتطلع الآن للعمل على إقامة نهائي مميز لدوري أبطال آسيا يوم 19 كانون الأول 2020، ونعرب عن امتناننا للاتحادات الوطنية الأعضاء والأندية على مساعدتنا من أجل تحقيق هذا الإنجاز، حيث أكدنا أن قارة آسيا تمتلك الاحترافية الحقيقية".

وكشف الشيخ سلمان أن:" الاتحاد الآسيوي لكرة القدم سيواصل العمل على إقامة جميع البطولات خلال عام 2021، والعمل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم من أجل ضمان الاستكمال الناجح لمباريات التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2022 في قطر وكأس آسيا 2023 في الصين، مع المحافظة على أولوية صحة وسلامة جميع المشاركين".

واطلع المكتب التنفيذي على تطورات برامج التطوير في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، والترتيبات التجارية خلال فترة جائحة كوفيد-19، وكذلك التوصيات المقدمة من اللجان العاملة التي عقدت اجتماعاتها خلال الشهر الماضي، من أجل مواصلة برامج التطوير في الاتحاد الآسيوي وأسرة كرة القدم الآسيوية.

ووافق المكتب التنفيذي على عقد اجتماع الجمعية العمومية الحادي والثلاثين في موعد مبدئي خلال شهر تشرين الأول/أكتوبر 2021.

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