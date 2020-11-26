النزاهة: صدور أحكام بالحبس في قضية عقد التأمين الصحي لوزارة التربية

2020/11/26 | 11:07 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أحكام قضائيَّةٍ في قضيَّة عقد التأمين الصحيِّ المبرم ببن وزارة التربية وإحدى الشركات الخاصة.وأفادت دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل قرارات الأحكام الصادرة عن محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة في القضيَّة، بإصدار المحكمة حكماً بالحبس مدة ثلاث سنواتٍ بحقِّ مدير قسم العقود في وزارة …

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