مركز أبوظبي للغة العربية يعلن عن برامجه المتكاملة لتطوير اللغة العربية

2020/11/26 | 11:07 - المصدر: وكالة نينا

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أبو ظبي / نينا/ أعلن مركز أبوظبي للغة العربية بدائرة الثقافة والسياحة عن خطته الاستراتيجية وبرامجه الهادفة إلى الارتقاء باللغة العربية، وتكوين مرجعية عالمية لها، وتحقيق ريادتها في المجالات الثقافية والإبداعية والتعليمية، ودعم صناعة المحتوى الثقافي والمعرفي والترفيهي بها، وتعزيز البحث العلمي العربي في شتى المجالات إلى جانب دور المركز في اقتراح التشريعات اللازمة لتمكين اللغة، وتعزيز استخدامها في مختلف المخاطبات، والأعمال الرسمية في إمارة أبوظبي.ويهدف المركز للنهوض باللغة العربية، وترسيخ حضورها وإيجاد حلول للتحديات التي تواجهها، انطلاقاً من اهتمام أبوظبي بلغة الضاد ودورها في تعزيز مكانتها عالمياً من خلال تعزيز إتقان اللغة العربية وتبنيها في مختلف المجالات والنشاطات على المستوى المحلي، ونشر اللغة العربية وتعزيز حضورها عالمياً، بوصفها لغة علم وثقافة وإبداع، وتمكين إنتاج المحتوى العربي وتطوير التقنيات الرقمية المعنية باللغة العربية، ودعم البحوث العلمية التي تتناول تطوير اللغة العربية.يمثل الشعار الرسمي للمركز، الذي أُعلن في المؤتمر أيضاً، تصميماً فنياً لحرف "العين" الذي يرمز للغة العربية، رُسم في سبعة خطوط تمثل الإمارات السبع، تنساب عبر ثلاثة منحنيات يرتسم بها شكل الحرف ليصل مجموع الخطوط إلى 28، عدد حروف الأبجدية العربية.وتبرز أهمية دور مركز أبوظبي للغة العربية، في ظل التحديات الكبرى التي تواجهها اللغة في العصر الرقمي، التي تمتد لتشمل مجالات التعليم، والبحث العلمي، والثقافة، إذ سيعمل المركز على معالجة هذه التحديات استناداً إلى أسس عملية، وضمن منهج شامل يتكون من عشرة برامج، منها على سبيل المثال لا الحصر، موسوعة زايد الشعرية، والاختبار الدولي لإتقان اللغة العربية، وبرنامج اللغة العربية على الساحة العالمية، وبرنامج الكتاب العربي./انتهى

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