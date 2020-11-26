بمشاركة أكثر من 100 عارض انطلاق معرض

2020/11/26 | 11:07 - المصدر: وكالة نينا

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الشارقة / نينا/ انطلق في إمارة الشارقة" معرض جواهر الإمارات" - الحدث الإماراتي الأول المتخصص بالمجوهرات الماسية والذهب والفضة واللؤلؤ والأحجار الكريمة والساعات الفاخرة والعطور الذي ينظمه مركز إكسبو الشارقة على مدار أربعة أيام بدعم من غرفة تجارة وصناعة الشارقة بمشاركة أكثر من 100 عارض .وتزخر أروقة معرض "جواهر الإمارات" بالعديد من المشغولات الذهبية والفضية والمجوهرات العصرية والتراثية المستوحاة من تاريخ الإمارات ومنطقة الخليج العربي التي تلبي الكثير من الطلبات لمختلف الحفلات والمناسبات، لتصاميمها الإبداعية والنادرة التي تتميز بلمساتها التي تحاكي ميول الزوار ويجدون فيها ضالة أذواقهم المختلفة وتخطف قلوبهم وأنظارهم بسحرها المميز.ويجمع المعرض الذي يقام على مساحة 6000 متر مربع تحت سقف واحد أشهر العلامات المحلية في الذهب والفضة والألماس والأحجار الكريمة واللؤلؤ والساعات والقطع الثمينة وغيرها كما يتضمن جناحا خاصا للعطور يضم أهم الشركات والمتاجر المتخصصة في العطور والبخور والعود./انتهى

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