الحشد يحبط تعرضا إرهابيا ويقتل

2020/11/26 | 11:07 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، عن احباط تعرض إرهابي وقتل "داعشي" في صلاح الدين.

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