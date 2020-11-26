حكومة إقليم كردستان تطالب بغداد بمستحقات 4 أشهر

2020/11/26 | 11:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طالبت حكومة إقليم كردستان، الحكومة الاتحادية بتسليمها جزءا من مستحقاتها المالية المتأخرة عن الأشهر الماضية.

وقررت حكومة الإقليم عقب اجتماع لها توجيه رسالة إلى حكومة بغداد، طالبتها من خلالها بجزء من مستحقات الأشهر الخامس والسادس والسابع والعاشر من العام الجاري، معتبرة تلك المبالغ حقوقا مشروعة للإقليم، ولا صلة لها بقانون تمويل العجز المالي والاقتراض الذي اقره مجلس النواب قبل أيام، في حين دعا مجلس وزراء الإقليم الأمم المتحدة والمجتمع الدولي الى دعم المساعي الرامية للتوصل الى حلول جذرية للملفات العالقة بين حكومتي بغداد واربيل .

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