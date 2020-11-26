درجال يصل السليمانية

2020/11/26 | 11:36 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وصل وزير الشباب والرياضة عدنان درجال

الى مدينة السليمانية ، حيث كان في

استقباله محافظ السليمانية ووفد رياضي

من المدينة، في مطار السليمانية الدولي.

ونقل مصدر اعلامي عن درجال قوله ، انه

“يزور السليم

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