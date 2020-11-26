مجهولون يحاولون قتل مراسل تلفزيوني في بابل أمام أنظار السلطات الأمنية

2020/11/26 | 11:36 - المصدر: وكالة نون

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الاعتداء الهمجي والبربري الذي طال

مراسل قناة العهد الفضائية في بابل ذو

الفقار الخفاجي من قبل مجهولين وأمام

أنظار ضباط في السلطات الأمنية في حادثة

تعد الأغرب والأخطر ف

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