فؤاد حسين: نركز على أن يكون صنع القرار العراقي في بغداد

2020/11/26 | 11:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد وزير الخارجيّة فؤاد حسين، أن الحكومة الحالية تركّز على أن تكون صناعة القرار في بغداد، جاء ذلك خلال لقائه رئيس لجنة العلاقات الخارجيّة في مجلس الدوما في روسيا ليونيد سلوتسكي، حيث استعرض رؤية العراق في حلِّ الأزمات على مستوى المنطقة، والتزامه سياسة خارجيّة متوازنة، والوقوف أمام التدخل في شؤون العراق الداخلية، أو التدخل في مسيرة صنع القرار العراقي.

بدوره أكّد المسؤول الروسي أن بلاده تؤيد الحكومة العراقية لحماية قرارها المستقل وبدون الخضوع لسياسة الدول الاخرى.

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