الخدمات النيابية : حراك لمنح مشاريع الطرق للاستثمار وتفعيل الاتفاقية الصينية ضرورة ملحة

2020/11/26 | 11:43 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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بغداد - واع

أكدت لجنة الإعمار والخدمات في مجلس النواب، اليوم الخميس، وجود حراك لمنح مشاريع الطرق للاستثمار فيما أكدت ضرورة تفعيل الاتفاقية الصينية

وقال رئيس اللجنة وليد السهلاني لوكالة الأنباء العراقية (واع): إن "العراق يحتاج إلى تسليط الضوء على الخدمات وخاصة البنى التحتية من خلال القطاع الخاص والاستثمار".

وأضاف أن "القروض ممكن أن تستثمر في البنى التحتية باتفاقنا مع وزير التخطيط خالد بتال للمشاريع الستراتيجية، كمشاريع المجاري، ومشروع بناء الفاو الكبير، ومشروع القناة الجافة، ومشروع القطار المعلق".

وأشار إلى أن "الطرق ناقشناها مع وزارة التخطيط وهيئة الاسثمار الوطنية ووزارة البلديات ومدير عام الطرق، وتحدثنا عن رؤية مختلفة، إذ ممكن أن تعطى الطرق للاستثمار".

وأكد أن "مشاريع البنى التحتية أصبحت من الضرورات الملحة، أذ لابد من تفعيل الاتفاقية الصينية، هنالك مبلغ من خلال الاستقطاع للنفط، وهذا المبلغ ممكن أن يعزز من خلال الصندوق العراقي - الصيني، بالتالي يصل الى عشرة مليارات".

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