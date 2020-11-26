الحكيم يشدد على ضرورة الذهاب للانتخابات لتحقيق الامن الانتخابي وخلق فرصة للتنافس

2020/11/26 | 11:47 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد رئيس تحالف عراقيون عمار الحكيم للسفير البريطاني لدى العراق ستيفن هيكي أهمية تشكيل تحالف عابر للمكونات يمثل حلا للمرحلة الحالية وحلا أكبر للمرحلة المقبلة.وشدد الحكيم على ضرورة الذهاب لانتخابات يتحقق فيها الأمن الانتخابي وفرص التنافس وحرية الاختيار، داعيا … Readmore

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