الأسهم الأوروبية ترتفع في المستهل مع ترقب تطورات كورونا

2020/11/26 | 11:49 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: ارتفعت مؤشرات الأسهم الأوروبية في بداية تعاملات اليوم الخميس، مع ترقب مستجدات فيروس كورونا.

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