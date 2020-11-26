غضب إيزيدي على قرار للكاظمي يقضي بحل الحشود الإيزيدية في سنجار

2020/11/26 | 11:49 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/نينوى..أبدى قائد قوات إيزيد خان حيدر ششو، الخميس، امتعاضه من وجود نية لدى الحكومة الاتحادية لإنهاء خدمات الآلاف من الحشود الإيزيدية التي قاتلت تنظيم داعش الإرهابي.وقال ششو في تصريح لـ/المعلومة/، إن”هؤلاء المقاتلين هم من أبناء سنجار وتحديداً من عوائل الضحايا وليس لهم علاقة بحزب العمال الكردستاني”.وأضاف أن”هنالك أكثر من 20 ألف مقاتل إيزيدي قاموا تنظيم داعش الإرهابي وساهموا بتحرير القضاء، وإعادة الأمن والاستقرار، في وقت كانت تغيب الدولة عن المشهد وحتى عن تقديم الدعم”.وأشار إلى أنه “كنا ننتظر من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي احتواء هذه القوة وضمها بالجيش والشرطة، أو ضمن تشكيلات هيئة الحشد الشعبي، مع إعطائهم حقوقهم الكاملة، لا أن يتم التعامل معهم بهذا الشكل التغسفي وغير الإنساني”.



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