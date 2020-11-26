كربلاء.. اقبال على نصب منظومة شبكات الغاز السائل واستخدامها بدل الاسطوانات

2020/11/26 | 11:49 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/كربلاء المقدسة..اكدت الشركة العامة لتعبئة وخدمات الغاز في كربلاء، الخميس، ان اصحاب المشاريع والمجمعات السكنية والفنادق والمطاعم اصبحوا يتفاعلون بشكل كبير مع منظومة شبكات الغاز السائل واستخدامها بدل الاسطوانات.وقال مدير فرع الشركة عباس عبد الامير في تصريح لـ/المعلومة/، إن “اقبالا كبيرا من قبل اصحاب المشاريع والمجمعات السكنية والفنادق والمطاعم على منظومة شبكات الغاز السائل في المحافظة لاستخدامها بدل الاسطوانات والتخلص من مخاطرها”.واضاف عبد الامير ان “المشروع ذو مردود اقتصادي على المواطنين من خلال فرق الاسعار بين الانابيب والاسطوانة والجهود المبذولة، ولقطاع الدولة يتمثل بتقليل الايدي العاملة وكلف مواد الصيانة واسعار الاسطوانات التي تخرج من الخدمة وغيرها”.



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